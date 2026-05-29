Turisleón refuerza su apuesta por el mercado portugués con promociones en Braga, Oporto, Coimbra y Lisboa

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En concreto, Turisleón ha participado esta semana en el 'Road Show' y las Presentaciones Multidestino organizadas por Turespaña y la Oficina Española de Turismo (OET) de Lisboa, acciones promocionales que han tenido como objetivo atraer a León y a la provincia al turista portugués, de relevancia "estratégica" debido a su proximidad geográfica, la afinidad cultural y el creciente interés del visitante de ese país por los destinos de interior.

Estas iniciativas han reunido a más de 360 agentes de viajes portugueses, de los que unos 80 habían confirmado su asistencia en Braga, 100 en Oporto, otros 80 en Coimbra y otro centenar en Lisboa, según los datos facilitados por la OET de Lisboa, unas cifras que evidencian el interés del sector turístico portugués por este formato promocional, recuperado este año tras varias ediciones sin celebrarse.

Turisleón ha tenido en cuenta durante las presentaciones la importancia singular del mercado portugués, dado que concentra una parte significativa de la demanda internacional que recibe León, especialmente por parte de visitantes procedentes del norte de Portugal que se fijan en su riqueza patrimonial, gastronomía, comercio, oferta cultural, el turismo rural y de naturaleza, así como en otros recursos diferenciales como el Camino de Santiago y las estaciones de esquí.

El visitante portugués se caracteriza por realizar escapadas de corta y media estancia, con un elevado grado de fidelización y una importante capacidad de desestacionalización turística y genera un impacto económico relevante en sectores como la hostelería, el comercio, la restauración y el alojamiento turístico, según ha informado a Europa Press en un comuncado Turisleón.

La participación en este 'Road Show' ha permitido reforzar la promoción de León en varias ciudades "clave" de Portugal, así como recordar la existencia de un vuelo directo entre León y Oporto que permite acortar el tiempo de viaje y facilita el flujo de viajeros.

Estas acciones en Portugal se suman a otras iniciativas promocionales desarrolladas recientemente por el Consorcio Provincial de Turismo en otros mercados "prioritarios" como Barcelona, A Coruña, Valencia o Murcia, dentro de una estrategia orientada a diversificar la demanda, atraer visitantes de mayor calidad y reforzar el posicionamiento de León como destino turístico de interior, sostenible y experiencial durante todo el año.