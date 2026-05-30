Controlado un incendio intencionado en Celadilla

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un incendio forestal declarado en la tarde de este sábado en Celadilla del Páramo, dentro del término municipal de Villadangos del Páramo, ha quedado controlado tras cerca de dos horas de trabajo de los medios de extinción. En las labores participaron efectivos terrestres y una autobomba.

Según la plataforma Inforcyl, el fuego fue intencionado y afectó a menos de una hectárea de matorral.

Este suceso se produce en un momento de especial riesgo en Castilla y León, donde la Consejería de Medio Ambiente ha activado la época de peligro medio de incendios forestales ante las altas temperaturas.