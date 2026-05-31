Cinco heridos tras salirse de la carretera en La Ercina

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Cinco personas resultaron heridas de carácter leve como consecuencia de la salida de vía de un turismo en el punto kilométrico uno de la LE-4615, en la localidad de La Ercina, en la provincia de León.

El suceso se produjo a las 6.13 horas, cuando, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, se recibió una llamada que informaba de lo ocurrido y explicaba que al menos dos personas se encontraban heridas y atrapadas en el interior del vehículo, por lo que se dio aviso a los bomberos de la Diputación de León, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Sin embargo, durante el seguimiento del incidente, los alertantes comunicaron que ya no había personas atrapadas, que es también confirmado por los bomberos al llegar al lugar. Finalmente fueron cinco las personas que resultaron heridas de carácter leve y fueron trasladadas en dos ambulancias al Complejo Asistencial Universitario de León.