Rescatada una montañera herida en Picos de Europa en León
El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate de una montañera de 40 años que se había lesionado en el pie cuando descendía del refugio de Collado Jermoso a Cordiñanes, una ruta de montaña situada en Picos de Europa en la provincia de León.
Según ha informado el 1-1-2 Castilla y León, el rescate ha comenzado tras recibirse una llamada en la sala de operaciones a las 9.26 horas de este domingo, en la que se informaba de la situación de la mujer herida, quien no podía continuar por sus propios medios.
El gestor del 1-1-2 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl, que se ha encargado de hacer una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que finalmente ha coordinado el incidente al localizar la ubicación exacta de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.
Además, desde el 1-1-2 se ha avisado del incidente a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de León.
Al llegar al lugar, los rescatadores han accedido a la zona en grúa simple y, posteriormente, la rescatadora enfermera ha revisado a la accidentada, a quien ha inmovilizado la pierna lesionada con una férula.
A continuación, han sacado a la víctima con la enfermera rescatadora en grúa doble con triángulo de evacuación y, después, ha salido en grúa simple el segundo rescatador.
Finalmente, la montañera ha sido trasladada a Riaño, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl.