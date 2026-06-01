González Corral anuncia alegaciones al Plan Hidrológico del Duero para exigir mayor regulación en la cuenca

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La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral, ha inaugurado este lunes la sexta edición del Congreso de Agroalimentación organizado por el Diario de León, con una intervención en la que ha anunciado que la administración autonómica ha presentado alegaciones al Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) del futuro Plan Hidrológico del Duero para reclamar una mayor regulación de la cuenca. A su juicio, es necesario defender el agua como un recurso estructural y motor del medio rural. "Esperemos que no suceda lo mismo que con el plan hidrológico actual que se aprobó por un real decreto en el año 2023 a pesar de votar con el voto en contra del Consejo del Agua del Duero. Necesitamos un plan hidrológico que atienda las necesidades de Castilla y León", ha señalado González Corral.

La consejera ha destacado que el sector agrario se enfrenta de manera constante a incrementos de costes, volatilidad de mercados, conflictos internacionales, exigencias ambientales y condiciones climatológicas extremas que afectan directamente a las cuentas de resultados.

"Cuando nos referimos al futuro de la agricultura y la ganadería solemos hablar de sostenibilidad, de digitalización, de nuevas tecnologías, de innovación, pero hay una condición previa para que todo eso sea posible que es la rentabilidad", ha advertido la consejera.

Para combatir estos efectos, ha señalado que la Junta de Castilla y León trabaja de la mano con el sector, situando la innovación como un elemento estratégico clave. Según la responsable autonómica, la innovación solo es verdaderamente útil "cuando permite ahorrar agua o fertilizantes o energía, cuando ayuda a tomar decisiones, cuando ayuda a mejorar los rendimientos o reducir los costes".

Castilla y León cuenta con un sector agroalimentario de referencia nacional que factura más de 16.000 millones de euros y supera los 3.500 millones en exportaciones. Con el objetivo de acelerar la transferencia del conocimiento de los laboratorios a las explotaciones, la Junta ha puesto en marcha los sistemas de innovación y conocimiento agrario.

A través de esta iniciativa, en la que han participado más de 400 profesionales, se han definido los primeros 14 proyectos de investigación que desarrollará el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), con un presupuesto superior a los 8 millones de euros. "La innovación funciona mejor cuando nace de las necesidades reales de los agricultores y de los ganaderos", ha remarcado.

Asimismo, ha repasado las herramientas digitales puestas a disposición del sector, como el programa de extensión agraria digital, la plataforma Sativum o la nueva herramienta Datagia. Esta última permitirá, mediante inteligencia artificial y análisis masivo de datos, integrar la información de toda la cadena agroalimentaria para que "cada dato regrese al sector" y facilite la toma de decisiones útiles y el ahorro de costes.

Durante su discurso, la consejera ha hecho especial hincapié en la importancia del agua, defendiendo que la disponibilidad de regadío multiplica las inversiones, triplica la densidad de población en los municipios rurales y multiplica por seis la incorporación de jóvenes. León es un referente en esta materia, acumulando aproximadamente el 27% del regadío de toda la comunidad.

En los últimos cuatro años, la Junta ha invertido más de 350 millones de euros en modernizaciones, transformaciones y energía fotovoltaica para regadíos en toda la Comunidad. En el caso de la provincia leonesa, se han ejecutado actuaciones en más de 13.800 hectáreas por un importe superior a los 80 millones de euros, y se encuentran actualmente en ejecución obras en otras 14.300 hectáreas por más de 63 millones de euros, incluyendo el inicio del nuevo regadío de Valderas o la finalización de las obras del Canal Bajo del Bierzo.

No obstante, González Corral ha advertido que solo el 15% de la superficie cultivable de Castilla y León se dedica al regadío, frente a la media nacional del 22,3%, debido a la falta de infraestructuras de regulación en la cuenca del Duero, donde solo se puede almacenar el 30% del volumen anual.

Finalmente, la consejera ha vinculado el éxito de la agricultura y la ganadería al relevo generacional, recordando que "los jóvenes se incorporan cuando ven futuro, cuando ven rentabilidad". En este sentido, ha puesto en valor medidas pioneras como las ayudas a la sucesión de explotaciones, que han permitido el traspaso de negocios a jóvenes en 158 profesionales y han movilizado más de 12.000 hectáreas con un presupuesto autónomo de 10 millones de euros.

González Corral ha concluido su intervención reafirmando que el campo y la industria agroalimentaria son pilares fundamentales de la sociedad que cuentan con profesionales preparados y una alta capacidad de adaptación para seguir ofreciendo alimentos saludables y de máxima calidad.