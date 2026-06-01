Un oso pasea por el centro de Villablino y sorprende a los vecinos durante la madrugada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La tranquilidad de la madrugada en Villablino se vio alterada de forma insólita cuando un ejemplar de oso pardo fue avistado recorriendo una de las calles más céntricas de la localidad. El animal, cuya presencia en el casco urbano sorprendió enormemente a los vecinos, fue grabado caminando con absoluta calma por la zona cercana a la oficina de Correos, en pleno corazón del municipio.

El avistamiento ha generado una gran expectación en la localidad leonesa, conocida por su estrecha relación con el entorno natural de la comarca de Laciana. A pesar de la cercanía con las zonas de montaña, resulta poco habitual que estos animales se adentren de manera tan directa en áreas tan concurridas y habitadas, especialmente en horario nocturno y en una vía principal.

Por el momento, no se han registrado incidentes ni daños materiales tras el paso del plantígrado, que continuó su camino lejos de las zonas pobladas poco después de ser visto. Las autoridades locales recomiendan a los ciudadanos mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad habituales en caso de avistamientos de fauna salvaje, evitando intentar acercarse o alimentar al animal en caso de futuros encuentros.