Burning será el grupo estrella de las fiestas de Santa María del Páramo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo continúa cerrando la programación de eventos que darán vida a las Fiestas Patronales y Feria 2026, apostando un año más por una oferta cultural y musical de primer nivel para vecinos y visitantes. Como plato fuerte de las celebraciones, el consistorio ha confirmado la actuación de Burning, una de las bandas más emblemáticas de la historia del rock español, que se convertirá en el cabeza de cartel de las fiestas de este año.

La actuación tendrá lugar la noche del sábado 5 de septiembre de 2026, una de las jornadas centrales del programa de fiestas, y promete reunir a varias generaciones de aficionados a la música en directo.

Fundado en Madrid en 1974, Burning es uno de los grandes referentes del rock nacional. Su sonido ha permanecido fiel a sus raíces desde sus inicios, bebiendo del rock and roll clásico, el rythm and blues y el blues, con influencias de artistas y bandas legendarias como Lou Reed, Johnny Thunders, The New York Dolls, los viejos rockers de los 50-60 y, especialmente, The Rolling Stones. Tras más de cinco décadas sobre los escenarios, la formación sigue manteniendo intacta su esencia gracias al liderazgo de Johnny Cifuentes.