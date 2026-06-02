La Bañeza impulsa el uso del nuevo contenedor marrón

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El Ayuntamiento de La Bañeza continúa avanzando en la implantación del quinto contenedor, destinado a la recogida selectiva de residuos orgánicos, lo que permitirá mejorar la gestión de residuos y adaptarse a las exigencias medioambientales. A través de la Concejalía de Medio Ambiente, dirigida por Elena Bailez, el consistorio se sitúa entre los primeros municipios de la provincia de León en completar el proceso necesario para la puesta en marcha de este servicio, que será de obligado cumplimiento para todos los ayuntamientos. La gestión del sistema se realiza en colaboración con Accionay el objetivo es facilitar a empresas y particulares la separación de la materia orgánica.