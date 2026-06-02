Sigue en directo la segunda jornada del Congreso de Agroalimentación: el agua, la financiación y la expansión del sector

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El Club de Prensa del Diario de León acoge este martes la segunda y última jornada del VI Congreso de Agroalimentación del Diario de León. El foro, que en esta edición se desarrolla bajo el título «La innovación o cómo mejorar la rentabilidad del campo» y fue inaugurado este lunes por parte de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, centrará los debates de su sesión de cierre en tres pilares que se consideran estratégicos para el porvenir del sector en la provincia, la optimización hídrica, la transformación financiera y la proyección de los sellos de calidad. Todos ellos se abordarán en los diferentes foros que serán moderados por la periodista del Diario de León Ana Gil. Toda la jornada podrá seguirse íntegra a través de la edición digital del periódico (www.diariodeleon.es)

La actividad de la segunda jornada arrancará a las 10.00 horas con la mesa redonda titulada «Eficiencia hídrica y energética», un asunto de máxima relevancia para un territorio donde el regadío multiplica las inversiones y la incorporación de jóvenes. En este debate participarán el presidente de la Comunidad de regantes del Páramo Bajo de León y Zamora, Javier Alonso; el presidente de la junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Canal del Castañón, Maximino Pérez; y el presidente de Asaja León, Arsenio García. Tras el intercambio de impresiones, a las 11.00 horas, llegará el turno de la perspectiva técnica y sanitaria con la conferencia impartida por el vicepresidente del Colegio de la Profesión Veterinaria de León, Antonio Manuel Rodríguez Zarza.

A las 11.30 horas se abrirá un espacio dedicado al análisis de las herramientas de inversión necesarias para acelerar la modernización de las explotaciones con la mesa redonda «Transformarse para crecer (Mesa BBVA)». Este bloque contará con los puntos de vista del director del Centro de Banca de Clientes de BBVA en León, Noel Bobes; el presidente de Prodeleco, César Pan; y el director comercial de la Cooperativa lechera LAR, Miguel Ángel Fontanillo.

La vertiente ligada al valor añadido, el patrimonio gastronómico y la comercialización exterior se iniciará a las 12.30 horas con la intervención del secretario general de la Academia Leonesa de Gastronomía, Yawar Nazir Alonso. Su ponencia servirá de marco introductorio para la última mesa de debate del congreso, titulada «Abriendo nuevos mercados: marcas de calidad, productos de calidad» (13.00 horas). En ella se sentarán para exponer sus estrategias de promoción el representante de la Asociación para la promoción del Chorizo de León; la presidenta de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Pimiento Fresno-Benavente, Isabel Ruiz; y el gerente de Bodegas Tampesta, Andrés Marcos.

El broche final a este VI Congreso de Agroalimentación se pondrá a las 14.00 horas con la conferencia de clausura dictada por el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel.

Esta segunda jornada también será emitida en directo por la edición digital del Diario de León, www.diariodeleon.es, y se podrá asistir presencialmente a las conferencias y debates con acceso libre hasta que se complete el aforo.

Asimismo, la edición de papel del Diario ofrece un amplio despliegue sobre la información del congreso, en el que se recogerá la intervención de todos los participantes.