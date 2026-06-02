Agricultores y ganaderos apuestan por "la eficiencia energética" y defienden el sector frente a su "criminalización"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La segunda jornada del VI Congreso de Agroalimentación del Diario de León se abrió con la mesa redonda sobre la «Eficiencia hídrica y energética». El debate lo enriquecieron el presidente de la Comunidad de regantes del Páramo Bajo de León y Zamora, Javier Alonso; el presidente de la junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Canal del Castañón, Maximino Pérez; y el presidente de Asaja León, Arsenio García, quienes insistieron en que las administraciobes deben eliminar las trabas "burocráticas", defendieron el pale cde los agricultores y ganaderos frente a la "criminalización" que sufren y apostaron por seguir con la inversión en modernización de regadíos porque todo pasa por "la eficiencia energética".

El presidente de la comunidad de regantes del Páramo Bajo de León y Zamora, Javier Alonso, incidió en que no mandan "nada". "Estamos vendido a unos precios que nos imponen. Ni los malos años, ni las piedras, ni las placas, ni inclemencia climatológica me quitaron la ilusión por trabajar. Lo único que me la está quintando es la burocracia que nos conduce emplear mucho tiempo de nuestro trabajo en papeles", apuntó el profesional.

Alonso insistió en que los agricultores y ganaderos están "ofreciendo los alimentos que mayor calidad tienen", pero recalcó que "hay normas que no tienen sentido". Estas trabas hacen que, como apuntó el representante de la comunidad de regantes del Páramo Bajo de León y Zamora, se creen situaciones como la acontecida "el año pasado", cuando "la provincia sufrió unos incendios devastadores", en los que "una de las causas fue porque no se practicaba la agricultura y casi no había ganadería".

El profesional adimitió que la ganadería y la agrcultura "emite CO2, pero captura también y el balance es positivo", aunque su imagen siempre se vende como contraria. "Tenemos que seguir trabajando en la eficiencia hídrica y energética, además de lanzar a la administración que, efectivamente y de una vez para siempre, deje de ponernos trantas trabas para producir", reclamó.

El presidente de la junta de gobierno de la comunidad de regantes del Canal del Castañón, Maximino Pérez, concedió que "lo que más le preocupa ahora al agricultor es la competencia que hay con los productos a la hora de comprar". "Nos sentimos un poco desamparados porque es una pena que tengamos una Ley de la Cadena Alimentaria y no la podamos llevar a cabo. Compramos a como nos dicen y vendemos a como nos dan", apuntó.

Pérez, que coincidió con sus compañeros de la mesa en que "la agricultura y la ganadería están criminalizadas", afirmó que las comunidades como la suya que están "en la modernización tienen que ir encaminadas a otros sistemas de eficiencia". "Los sectores tendrán que ir en función de la calidad y la situación del terreno gracias a los sistemas de sondas de humedad, de medación de temperatura", avanzó el presidente de los regantes, quien describió que "hay mucho hecho, pero queda mucho por hacer". "Todo tiene que pasar por la eficiencia energética, el consumo de agua y las nuevas tecnologías y hay que facilitar los trámites", resumió como medida.

El presidente de Asaja León, Arsenio García, reseñó que "la rentabilidad se consigue con el agua y la eficiencia energética, gracias al dinero invertido", y avisó de que "tiene que ser compatible y necesario tener agua y tener energía barata para tener una explotación rentable". Dentro decesta política, el portavoz de la organización señaló que "una cosa es que se regule y otra que se persiga al sector, sobre todo por la burocracia medioambiental", dentro de la cual a los agricultores y ganaderos se les echa "la culpa de todos los males de la biodiversidad", cuando en realidad son quines "protegen el medioambiente".

García criticó que "nos quejamos de que no se asienta nadie en esta provincia", mientras que, "cuando llega una paraje que quiere hacer una granja de porcino a 10 kilómetros de un pueblo, sale una plataforma o dos o tres de vecinos, antes de presentar el proyecto". "La ganadería está crucificada en esta provincia", recalcó el presidente de Asaja, quien aclaró que "está tan regulado el número de ejemplares que no hay macrogranjas, pero siempre se vende así".

En su discurso, el presidente de Asaja subrayó que "esta provincia ha sido pionera en la eficiencia de la utilización del agua, gracias a que se apostó por la modernización desde un primer momento". Ahora, los agricultores leoneses están "dando ya el siguiente paso para ahorrar en costes del agua, en poner sistemas de detección de humedad para saber cuándo hay que regar". "Quedan comunidades por modernizar y ojalá se aceleren, sobre todo en la zona del Duerna, que está abandonados cuando era un vergel", alertó García, quien recordó que su organización ya planteó "una balsa al estilo Villalón de Campos, sin necesidad de pantano" para "no dejar marginada a esta zona que ya está abandonada".