Gerardo Álvarez Courel reclama más apoyo al campo y defiende la innovación para garantizar el futuro

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El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha reivindicado durante el Congreso Agroalimentario de Diario de León una apuesta firme por la innovación, la transformación de productos en origen y una mayor defensa de agricultores y ganaderos ante los desafíos que afronta el sector.

Courel ha abierto su intervención agradeciendo a Diario de León la organización de un congreso ya consolidado y convertido, según ha señalado, en un foro imprescindible para debatir sobre uno de los pilares económicos de la provincia. Además, ha destacado el acierto del lema elegido este año, centrado en cómo mejorar la competitividad del campo.

Para el presidente provincial, el gran reto pasa por “producir mejor y asegurar el cambio”, apostando por la innovación no solo en los procesos productivos, sino también en la comercialización y la transformación industrial para que el valor añadido permanezca en León. En este sentido, ha querido recordar el cierre de La Azucarera de La Bañeza, que ha vuelto a calificar como un duro golpe para el sector remolachero de una provincia líder en producción.

También se ha referido a los problemas que atraviesa la ganadería, especialmente en zonas como Omaña, y ha pedido a la Junta de Castilla y León más recursos, acompañamiento e indemnizaciones ágiles para los afectados. “Muchas veces exigimos a los ganaderos más de lo que reciben de las instituciones”, ha afirmado.

Courel ha destacado el peso del sector agroalimentario en la economía provincial, generador de miles de empleos y con una importante capacidad exportadora, aunque ha advertido de la incertidumbre provocada por los aranceles, los costes energéticos, la competencia internacional y las dificultades para garantizar el relevo generacional.

Durante su intervención puso en valor la marca Productos de León y ha recordado que la provincia cuenta con algunas de las principales figuras de calidad de Europa, con referencias como los vinos de León y del Bierzo, la cecina, el botillo, las mantecadas de Astorga o el queso de Valdeón, entre otros muchos que ha nombrado durante su intervención.

Asimismo, ha defendido la necesidad de seguir avanzando en innovación tecnológica, formación especializada, mejora genética ganadera y lucha contra plagas, además de facilitar la incorporación de jóvenes al sector. También ha subrayado la importancia del agua para el futuro de la agricultura leonesa y ha reclamado prudencia en torno a los anuncios sobre el Canal Bajo del Bierzo hasta que se concreten todos los aspectos pendientes para los regantes.

El presidente de la Diputación ha dedicado además parte de su discurso a los incendios forestales sufridos el pasado verano, reclamando más medios de prevención y extinción y advirtiendo de que una situación similar no puede volver a repetirse.

Como cierre, ha asegurado que León cuenta con todas las condiciones para liderar el desarrollo agroalimentario del noroeste de España gracias a la calidad de sus productos, el conocimiento técnico y el esfuerzo de agricultores y ganaderos. Para lograrlo, ha reclamado menos burocracia, más inversión y una defensa decidida de los productores locales. “El futuro de León también está en el campo”, ha concluido en la clausura del congreso.