El futuro agroalimentario se asienta en el producto local y el auge de la innovación

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Los avances tecnológicos y el prestigio de las marcas de calidad de los productos agroalimentarios de León han protagonizado la segunda y última jornada del foro de análisis organizado por el Diario de León. Ambos temas fueron abordados por el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, quien ha alentado a «producir mejor y asegurar el cambio», apostando por la innovación no solo en los procesos productivos, sino también en la comercialización y la transformación industrial para que el valor añadido permanezca en León. De innovación ha versado gran parte de la intervención del vicepresidente del Colegio de la Profesión Veterinaria, Antonio Manuel Rodríguez Zarza, que, desde su conocimiento del terreno como veterinario clínico, ha detallado las importantes mejoras que han supuesto las nuevas tecnologías tanto para el agricultor como para el ganadero, con la esperanza de que estos beneficios repercutan en un mayor relevo generacional.

La tercera conferencia corrió a cargo del secretario genreal de la Academia Leonesa de Gastronomía, Yawar Nazir Alonso, que ha pedido más compromiso a la sociedad civil para fomentar el poder gastronómico de León y una promoción más cuidada por parte de las instituciones.

Las mesas redondas abordaron cuestiones como los avances que permiten sumar en eficiencia energética y en ahorro de agua, tecnologías costosas que, aunque se están promoviendo con subvenciones, siguen suponiendo una carga para un agricultor que generalmente ya afronta el pago de grandes inversiones. En estos debates se volvió a incidir en los bajos precios que recibe el productor, que no nota ningún cambio respecto a las condiciones que deberían cumplirse con la Ley de la Cadena Alimentaria. Tampoco ayuda la situación geopolítica mundial, que afecta localmente mucho más de lo que es consciente el consumidor de a pie. Precisamente la necesidad de concienciación de los compradores sobre las ventajas de apoyar al producto de cercanía es otra de las cuestiones que se han abordado en el congreso, que ha reunido a una treintena de participantes durante doce horas de emisión en directo, que ha sido posibles gracias a los patrocinadores como la Junta y el BBVA y a todos los colaboradores.