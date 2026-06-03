Herido un motorista tras salirse de la vía en Valdefuentes del Páramo

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Un motorista, de 25 años, resultó herido esta tarde como consecuencia de una salida de vía en la CL-622, a la altura del kilómetro 34, en Valdefuentes del Páramo (León), según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

La Sala del 1-1-2 recibió el aviso a las 18.46 horas, donde se solicitó asistencia sanitaria para el motorista, que está herido en un brazo. Por ello, se desplazaron hasta el lugar agentes de la Guardia Civil de Tráfico y un recurso de Emergencias Sanitarias-Sacyl.