La naturaleza mira al futuro

Publicado por José María Campos Posada Creado: Actualizado:

Posada de Valdeón se convierte desde este miércoles y hasta el próximo domingo en punto de encuentro de más de 200 profesionales de la conservación de la naturaleza llegados de toda España para debatir sobre el presente y el futuro de los espacios protegidos, sus retos y las oportunidades que ofrecen para el desarrollo de los territorios rurales.

La localidad, situada en pleno parque nacional de los Picos de Europa, acoge la vigésimo tercera edición del Congreso Esparc, el principal foro técnico sobre áreas protegidas del país, organizado por Europarc-España y la Junta de Castilla y León bajo el lema ‘Áreas protegidas: territorios de oportunidad’.

Durante cuatro jornadas, responsables de parques nacionales y naturales, gestores de espacios de la Red Natura, investigadores, representantes de organizaciones conservacionistas y profesionales del sector compartirán experiencias y propuestas sobre cuestiones como la prevención de incendios, la gestión de visitantes, el emprendimiento rural, la financiación de proyectos ambientales o la participación de la población local en la conservación del territorio.

La inauguración corrió a cargo del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien defendió que los espacios protegidos son «elementos tractores de la actividad económica del medio rural» y constituyen además uno de los principales exponentes del patrimonio natural de Castilla y León.

En este contexto, destacó que la Junta ha destinado más de 100 millones de euros en los últimos tres años a actuaciones relacionadas con la conservación de la biodiversidad, la restauración de ecosistemas, la mejora de infraestructuras de uso público y el apoyo a las zonas de influencia socioeconómica de estos espacios. De esa cantidad, más de 22 millones corresponden a la provincia de León y más de siete al parque nacional de los Picos de Europa.

La presidenta de Europarc-España, Juana Barber, puso el acento en la necesidad de vincular la conservación con el desarrollo local y defendió que los espacios protegidos, «adecuadamente gestionados, representan no solo una herramienta esencial para la conservación de la naturaleza, sino una oportunidad para las poblaciones locales».

Además de las sesiones técnicas y los talleres de trabajo, el congreso quiere acercarse a vecinos y visitantes del valle con actividades divulgativas, una feria de artesanía y un concierto, convirtiendo durante varios días a Posada de Valdeón en escaparate nacional del debate sobre el futuro de los espacios naturales protegidos.