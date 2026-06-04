Fresno de la Vega se prepara para su esperada fiesta del Corpus

Publicado por María M. Peña León Creado: Actualizado:

Fresno de la Vega se viste de gala para dar la bienvenida a las esperadas fiestas del Corpus Christi 2026, que se celebrarán durante los días 4, 5, 6 y 7 de junio. El programa festivo arranca hoy con la celebración de la santa misa solemne a las 13.25 horas, dando paso a una tarde centrada en la diversión y el entretenimiento para los más pequeños del municipio. La actividad continuará mañana a partir de las 23.00 horas, momento en el que tanto lugareños como visitantes podrán disfrutar de la animada noche del ‘Nostra Notte’ tour 2026 experience. Además, los invitados podrán degustar bollos preñados y sidra a precios populares.

El sábado 6 de junio se vivirá el plato fuerte del programa con la tradicional coronación real. En esta edición, los candidatos a reinar en las fiestas son Daniela Palacios Miguélez, Estela Álvarez Bodega, Carlota Melón Villoslada y Laura Roldán Castro, junto a Pablo Miguélez Carpintero, Javier Alonso García, Santiago Marcos Acosta y Jaime Sánchez Sancho. Tras este emotivo acto, la jornada seguirá a las 13.30 horas con un baile vermutero de la mano de Janicce Vidal. Por la tarde, a las 18.00 horas, se llevará a cabo la clásica carrera de cintas —con premios para todas las categorías— y juegos de colchonetas para los niños. La noche estará marcada por el espectacular despliegue de luz a cargo de Pirotecnia Benavente a las 23.30 horas, seguido, desde la medianoche, por una intensa velada de música en directo y orquestas que conquistarán las calles de Fresno de la Vega. Las celebraciones llegarán a su fin el domingo con una jornada cargada de tradición y convivencia. El día comenzará con la santa misa y la procesión del Santísimo Sacramento, que irán acompañadas por los sones del grupo de dulzainas ‘Ferrería Folk’. Ya por la tarde, a las 18.00 horas, la Plaza Mayor será el escenario del show de magia ‘La Chistera mágica’, seguido una hora después por una sesión de juegos tradicionales leoneses. Para cerrar las fiestas, se organizará una concentración de food trucks que ofrecerá una amplia variedad de platos.