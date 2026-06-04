La Junta destina 2,5 M€ para integrar la mina Sucesiva de Sabero en el museo

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno de Castilla y León autorizó este jueves una inversión de 2,53 millones de euros para la rehabilitación integral de la antigua explotación minera Mina Sucesiva, en Sabero, con el objetivo de incorporarla como una nueva extensión del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León (MSM).

La actuación, financiada en un 70% por los Fondos Europeos de Transición Justa y en un 30% por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, permitirá recuperar varios edificios históricos vinculados a la actividad extractiva para destinarlos a labores de conservación, archivo, investigación y tratamiento de las colecciones del museo, compatibilizando estos usos con su apertura al público.

El proyecto contempla la rehabilitación de espacios emblemáticos de la antigua explotación, como los vestuarios, la lampistería, las cuadras y la sala de máquinas, que pasarán a formar parte del recorrido expositivo. Además, se recuperarán elementos directamente ligados a la actividad minera, entre ellos la bocamina, la marquesina de acceso a la galería y la zona de desembarco de vagonetas.

Uno de los aspectos más novedosos de la intervención será la creación de un archivo musealizado y visitable donde se custodiarán y expondrán parte de los fondos del museo. Este espacio contará también con un taller-aula destinado a la conservación y restauración de piezas, así como a la formación de personal especializado mediante acuerdos con universidades, centros educativos y entidades especializadas.

La ampliación permitirá mostrar al público materiales que actualmente permanecen almacenados, como colecciones de lámparas mineras o equipamientos procedentes del antiguo hospital minero, reforzando el valor didáctico y divulgativo del complejo.

Nueva oportunidad

Con esta actuación, la Junta persigue no solo preservar uno de los principales testimonios del pasado industrial de la montaña oriental leonesa, sino también impulsar nuevas oportunidades vinculadas al turismo cultural y al patrimonio industrial en una de las comarcas más afectadas por el cierre de la minería del carbón. La recuperación de la Mina Sucesiva aspira así a convertir a Sabero en un referente nacional en la conservación y divulgación de la memoria y la cultura minera.