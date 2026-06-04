Denuncian la falta de acceso a las cuentas de Villaornate

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El concejal de VOX en el Ayuntamiento de Villaornate y Castro, Hugo Ferreras Cazón, ha presentado una queja ante el Procurador del Común de Castilla y León en la que denuncia la negativa del alcalde a facilitarle las Cuentas Generales de 2020, 2021, 2022 y 2023.

Según explica el edil, las solicitudes de acceso a esta documentación económica se remontan a mayo de 2025 y han sido reiteradas en varias ocasiones sin obtener respuesta satisfactoria. Ferreras considera que esta situación vulnera su derecho a la información como miembro de la corporación municipal y dificulta las labores de control y fiscalización de la gestión del equipo de gobierno.

El concejal subraya además la importancia de acceder a esta documentación para conocer la situación real del Ayuntamiento, especialmente después de queaparezca entre los municipios a los que el Ministerio de Hacienda ha retenido la participación en los tributos del Estado por no comunicar la liquidación de varios ejercicios.

Ferreras solicita que el Procurador del Común requiera explicaciones al alcalde y le recuerde su obligación legal de garantizar el acceso de todos los concejales a la información municipal.