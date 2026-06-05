El mes de junio se presenta plagado de actividades en Santa María del Páramo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha preparado una amplia programación de actividades para el mes de junio, con propuestas dirigidas a todos los públicos que combinan cultura, deporte, formación, ocio y tradiciones populares.

El programa arrancó este miércoles con la renovación del DNI y continuó ayer con el café-coloquio 'Ser Mayor y Feliz es posible', impartido por Ana Alonso y Belén Aren, además de la clausura de los talleres provinciales de teatro, magia y circo organizados por la Diputación de León.

La cultura tendrá un protagonismo especial durante todo el mes. El día 5 se celebrará la actuación musical de Pablo Plaza Singer dentro de los Circuitos Escénicos de Castilla y León, así como una nueva edición de las Tardes Literarias con Víctor Santos y su poemario 'Allí donde florecí'. El ciclo literario continuará con la participación de Roberto Rubio el día 12, quien presentará su obra “El infierno no existe (y lo pondré por escrito)”, y de Claudia Ohman el día 19 con su libro infantil 'Mamita hueles a rico'.

El deporte también ocupará un lugar destacado con la celebración del III Torneo Paramés de Fútbol Alevín el día 6, las finales de la Liga Autonómica de Patinaje en Pista el día 14 y el Torneo Internacional V+35 que tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de junio.

Entre las actividades al aire libre destaca la ruta de senderismo organizada para el 6 de junio con destino a Vegarada y las Foces del río Pino, en Asturias.

La programación incluye además acciones formativas y de sensibilización como la certificación de competencias digitales Tu CertiCyL, una conferencia sobre hogar adaptado y decoración accesible, y una jornada sobre migraciones organizada por la Fundación ACCEM.

Durante el mes se desarrollarán también diversas actividades conmemorativas, entre ellas la iluminación del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional del Donante de Sangre y del Día Internacional del Síndrome de Dravet.