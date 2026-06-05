Laguna de Negrillos se viste de gala para celebrar sus tradicionales fiestas

Publicado por María M. Peña León Creado: Actualizado:

Laguna de Negrillos da la bienvenida a uno de sus momentos más emblemáticos del año con la celebración de las fiestas del Corpus Christi. Los actos comienzan hoy mismo, a primera hora de la mañana, con el tradicional pasacalles a cargo de la Danza de la Villa, que despertará el ambiente festivo antes de que, a las 13.30 horas, el repique de campanas y el lanzamiento de cohetes anuncien el inicio oficial de la jornada. Posteriormente, a las 14.00 horas, la plaza central acogerá un primer espectáculo, dando paso a una tarde cargada de historia con la apertura de la exposición ‘Don Suero de Quiñones: más allá de la leyenda’, que podrá visitarse en el castillo del municipio desde las 17.00 hasta las 21.00 horas. La jornada de hoy se completará con el plano religioso y social a las 18.00 horas, con la misa de la Cofradía del Señor Sacramentado, seguida una hora más tarde por el tradicional reparto de los hermanos y hermanas cofrades. La programación continúa mañana con una oferta cultural y festiva muy variada. La exposición dedicada a Don Suero de Quiñones abrirá nuevamente sus puertas en dos turnos, de 12.00 a 15.00 y de 17.00 a 19.00 horas. A las 13.00 horas tendrá lugar la misa en honor a los difuntos de la Cofradía del Señor Sacramentado, preludio de la procesión de San Isidro y la Virgen del Rosario, programada para las 13.45 horas. Al mediodía, la Danza de la Villa regresará a la plaza mayor a las 14.00 horas, mientras que la tarde estará marcada por el arte escénico con un espectáculo de la compañía Armadanzas a las 19.00 horas. Uno de los puntos álgidos llegará a las 20.30 horas con una impresionante danza vertical sobre la torre del Homenaje del castillo, culminando el día con la verbena popular que comenzará a la medianoche. El domingo, día grande de la festividad, la jornada arrancará a las 10.30 horas con un nuevo pasacalles. A las 11.00 horas se celebrará la solemne eucaristía, seguida por la esperada procesión del Corpus Christi, un acto de profunda relevancia que ostenta la declaración de Bien de Interés Cultural, junto a las mascaradas. El programa pondrá su broche de oro con dos eventos: a las 17.30 horas se disputará el torneo de pelota a mano y, como cierre final a las 19.00 horas, la explanada de la Casa de la Cultura será el escenario de un show de acrobacia de biketrial.