Arrancan en La Robla las Fiestas del Corpus

La Robla ya está lista para celebrar las Fiestas del Corpus, una de las convocatorias más esperadas del calendario festivo del municipio y una cita que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a una programación que combina tradición, cultura, música, gastronomía y actividades de ocio para todos los públicos.

Durante cuatro jornadas, de hoy viernes al lunes, las calles y plazas de la localidad acogerán numerosas propuestas dirigidas a todas las edades, manteniendo el protagonismo de los actos religiosos vinculados a la festividad del Corpus, pero incorporando también conciertos, espectáculos, actividades infantiles y encuentros populares que convierten estas fiestas en uno de los momentos más destacados del año para la villa roblana.

La programación comienza hoy con la apertura de las atracciones del recinto ferial a las 18.30 horas. Media hora más tarde, a las 19.00 horas, la Casa de la Cultura acogerá la presentación de la novela Rotas, del autor roblano Manuel Suárez González. La jornada inaugural concluirá a las 20.30 horas en la Plaza de la Constitución con el concierto de Nadia Álvarez, incluido dentro del programa cultural Dinamiz-ARTj.

El sábado 6 de junio estará marcado por la música y el ambiente festivo. A las 13.00 horas tendrá lugar un baile vermú amenizado por DJ Dudu en la Plaza de la Constitución. Ya por la tarde, a las 18.30 horas, se celebrará el VII Certamen de Bandas, una de las actividades más destacadas del programa, que recorrerá el trayecto entre el Parque de los Pueblos y la Plaza de la Constitución.

En esta edición participarán la Agrupación Musical Cofradía del Santo Sepulcro Esperanza de la Vida, la Banda de Música de la Cofradía Santo Cristo del Perdón, ambas de León; la Agrupación Musical San Roque, de Valderas; la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía Las Tres Caídas de Jesús Nazareno, de San Andrés del Rabanedo; y la Agrupación Musical Virgen de Celada, anfitriona del encuentro.

La noche del sábado estará reservada para la fiesta con la actuación de la orquesta Royal Espectáculo a partir de las 23.30 horas en la Plaza de la Constitución. Al término de la verbena tomará el relevo la macrodiscoteca Kubic, que prolongará la animación hasta bien entrada la madrugada.

Misa y procesión

El domingo 7 de junio llegará uno de los momentos más solemnes y tradicionales de las fiestas. A las 12.30 horas se celebrará la misa y la procesión del Corpus Christi, acompañada musicalmente por la Agrupación Musical Virgen de Celada. Se trata de uno de los actos con mayor arraigo y participación vecinal de todo el programa festivo.

Tras la ceremonia religiosa, a las 14.00 horas, el Parque Josefina Rodríguez Aldecoa será escenario de una degustación popular de escabeche y vino amenizada por DJ Dudu. La tarde continuará con una propuesta para toda la familia gracias al teatro de calle. A las 19.30 horas, la Plaza de la Constitución acogerá el espectáculo Salakasim, a cargo de Julián y Pendorcho. La jornada concluirá nuevamente con la macrodiscoteca Kubic, que comenzará a las 23.00 horas.

Las fiestas se despedirán el lunes 8 de junio con la celebración del Día de Raíces Roblanas, dedicado a la Virgen de Celada. Los actos comenzarán a las 11.30 horas con la venta de claveles en la parroquia de San Roque. Media hora después partirá la procesión hacia la ermita de Celada, donde a las 12.30 horas se celebrará una misa y una ofrenda floral organizada por la Asociación Raíces Roblanas.

A esa misma hora, los más pequeños podrán disfrutar de hinchables infantiles en la Plaza de la Constitución. Ya por la tarde, a las 13.30 horas, tendrá lugar el descubrimiento de una placa conmemorativa en honor a Marcos Alonso Fernández en los jardines del consultorio. Como broche final a las celebraciones, la Escuela de Música ofrecerá un concierto a las 19.00 horas en la Plaza de la Constitución.