Esparc aborda en la zona leonesa de Picos de Europa la conservación y financiación de los espacios naturales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, José Ángel Arranz, acompañado de la presidenta de EUROPARC España, Juana Barber, han clausurado este viernes en Posada de Valdeón, León, el congreso ESPARC 2026, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.

En su intervención, Arranz quiso agradecer a los 200 participantes las aportaciones que han convertido el centro de visitantes de Posada de Valdeón en un punto de encuentro de vivencias y problemas para la búsqueda de soluciones a los retos que la gestión de los espacios protegidos plantea.

Según informa la Junta en un comunicado, se han analizado temáticas relacionadas con la gestión, conservación, y uso público de los espacios, además de otras materias de reciente interés, como la financiación y el emprendimiento en los espacios protegidos, junto con la problemática más actual de los incendios forestales, que también afectan a estas áreas, y donde se ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar acciones preventivas en los mismos.

Las actividades complementarias organizadas en el municipio han permitido que el foro se abriera al público en general y muy especialmente al valle que lo acoge.

Así, 14 artesanos de la comarca participan en la Plaza Mayor en una feria de productos locales, destacando el desarrollo de un taller demostrativo que tuvo por objetivo explicar todo el proceso de elaboración de la lana. La cita ha incluido la organización juegos gigantes de madera para los más pequeños y la actuación de Brothers in Band, banda tributo a Dire Straits.

Para dar a conocer el alto valor de la vertiente leonesa del parque nacional de los Picos de Europa y como colofón al desarrollo del congreso, se han organizado tres rutas de diferente dificultad que permitirán a los congresistas recorrer diferentes rincones y enclaves de los municipios de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón.