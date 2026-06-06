La fresa toma el protagonismo en la villa de Almanza

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Frestival de la Fresa de Almanza ha hecho entrega hoy de sus Fresas de Oro 2026 a Caja Rural de Zamora, la quesería Abuelo Aitalas de Sahechores y a la empresa Talleres y Soldaduras Fer. Este festival está organizado por la Asociación Frestival de la Fresa en colaboración con el Ayuntamiento de Almanza, la Diputación de León y la Junta de Castilla y León. Estos reconocimientos han sido creados para poner en valor a personas, entidades y proyectos que contribuyen al desarrollo, apoyo y promoción del medio rural leonés.

A Caja Rural se le reconoce su compromiso con las iniciativas rurales. La empresa Quesería Aitalas representa un proyecto ligado al territorio y mantiene viva la tradición artesanal gracias al esfuerzo y la constancia de años de trabajo. El taller de Fer reconoce la creación de figuras metálicas y los trabajos artesanales como los realizados en la decoración navideña de Almanza.

David Albalá, gerente de la empresa organizadora del evento, destacó que «se sigue apostando por reconocer iniciativas que ayudan a mantener los pueblos vivos, impulsar el emprendimiento y dar visibilidad al enorme potencial del medio rural leonés». El alcalde de Almanza, Javier Santiago, destacó que este es un festival diferente que trata sobre un producto local como es la fresa. Destacó el trabajo que se está haciendo por parte de la empresa por el cultivo y promoción de la fresa.

Los asistentes han degustado pinchos elaborados con fresas a cargo de los alumnos del ciclo de cocina y restauración del IES Fernando de Castro de Sahagún.

Mañana domingo habrá la degustación de una tarta gigante a las 13:30 horas y, posteriormente, una paella popular. Se continúa con el tren de la fresa para su recolección.