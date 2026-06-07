Pobladura celebra el Corpus con música y homenaje

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Pobladura de Pelayo García ya está en fiestas. Este viernes fue el turno del grupo musical Reincidentes, que llenó hasta la bandera la trigésima edición del Pobladura Rock, en la que también participó Lions Way. El pistoletazo de salida lo dio el pregón, durante en el que se rindió homenaje a los miembros actuales e históricos de la comisión de fiestas (en la imagen). La tradicional suelta de vaquillas fue otro de los actos que tuvieron lugar ese viernes, mientras que ayer sábado fue día clave del programa de fiestas del Corpus.