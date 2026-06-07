Murias clausura dos programas de impulso a la digitalización y al bienestar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Murias de Paredes ha cerrado con éxito la tercera edición del programa Redprendiendo, una iniciativa que durante las últimas semanas ha recorrido las localidades de Torrecillo, Murias de Paredes, Los Bayos y Montrondo con el objetivo de acercar la formación digital y nuevas oportunidades a los vecinos del medio rural.

Impulsado por la Diputación de León y la Uned, el programa busca fomentar la participación ciudadana, reducir la brecha digital y favorecer la inclusión tecnológica en los pueblos de la provincia. Redprendiendo ha ofrecido formación práctica sobre herramientas digitales, comunicación, tramitación electrónica y otros recursos tecnológicos de utilidad para la vida cotidiana, con lo que los participantes han podido adquirir competencias que facilitan su relación con la administración y el acceso a servicios digitales.

La alcaldesa de Murias de Paredes, Carmen Mallo, valoró muy positivamente esta iniciativa en el municipio. «Redprendiendo es una iniciativa muy necesaria porque acerca la formación y las nuevas tecnologías a nuestros vecinos sin que tengan que desplazarse. Programas como este contribuyen a fijar población, fomentar la participación y hacer que nuestros pueblos estén más fuertes y más conectados. La digitalización ya forma parte de nuestro día a día y es fundamental que nadie se quede atrás, especialmente en el medio rural», señaló.