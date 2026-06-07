La Junta invertirá 13,2 millones en la modernización del regadío en la margen izquierda del Porma

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La Junta de Castilla y León publicó recientemente, en la Plataforma de Contratación del Estado, la licitación del proyecto para desarrollar la infraestructura rural ligada al proceso de concentración parcelaria de la modernización del regadío en la margen izquierda del Porma por 13,2 millones de euros.

Según informa el Ejecutivo, esta propuesta, referida a los sectores II y III de esta zona de riego ubicada en la provincia leonesa, beneficiará a los más de 1.000 propietarios que cuentan con fincas en una superficie total de 4.800 hectáreas repartidas entre los municipios de Corbillos de los Oteros, Mansilla de las Mulas, Santas Martas y Villanueva de las Manzanas.

Como principales actuaciones, la iniciativa contempla la adecuación de una red de caminos superior a los 245 kilómetros de extensión, 201 de los cuáles son de nueva construcción, y otra de drenaje y desagües cifrada en 275 kilómetros, con la excavación de 98 kilómetros totalmente nuevos.

Asimismo, el proyecto también integra la demolición de la antigua red de riego formada por acequias de hormigón, el escarificado de 124 kilómetros de caminos antiguos, el tapado de casi 114 kilómetros de cauces en desuso y la restauración del medio natural de toda la zona con la plantación de 1.600 árboles de especies autóctonas, además de la recuperación de 12 hectáreas de zonas de extracción de materiales.

Entre los principales beneficios, esta actuación, diseñada para mejorar la competitividad de las explotaciones, aporta una accesibilidad total a las nuevas fincas, la mejora de la gestión del agua y la prevención de daños y una mayor facilidad para la implantación del riego moderno. Todo ello redunda en el incremento del desarrollo socioeconómico de la zona.