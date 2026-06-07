Diario de León

Villacintor se rinde a sus raíces en unas fiestas marcadas por el éxito y la unión de la comarca

Los dulzaineros «Los Toliches» de León acompañaron los actos religiosos en el día del Corpus en Villacintor.

Los dulzaineros «Los Toliches» de León acompañaron los actos religiosos en el día del Corpus en Villacintor.ACACIO

Publicado por
Acacio Díaz
León

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La localidad de Villacintor ha cerrado con un rotundo éxito de participación sus tres jornadas festivas, unos días que han servido para estrechar lazos y propiciar una auténtica fusión entre pueblos de la comarca a través de la música de raíz popular y las tradiciones más arraigadas de la provincia de León.

Los actos centrales del domingo arrancaron desde primera hora de la mañana con las alegres melodías de los dulzaineros de León “Los Toliches”. Su música tradicional guio a vecinos y visitantes hasta la iglesia parroquial de Santa Eulalia, que registró un lleno absoluto, equiparable al de las grandes solemnidades.

Paseo de pendones por las calles de Villacintor.

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Paseo de pendones por las calles de Villacintor

Niños de comunión acompañan al Santísimo, bajo palio y en manos del párroco Jesús Calvo.

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Niños de comunión acompañan al Santísimo, bajo palio y en manos del párroco Jesús Calvo

El Santísimo recorre las calles de Villacintor en el día del Corpus.

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El Santísimo recorre las calles de Villacintor en el día del Corpus

Los dulzaineros «Los Toliches» de León acompañaron los actos religiosos en el día del Corpus en Villacintor.

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Los dulzaineros «Los Toliches» de León acompañaron los actos religiosos en el día del Corpus en Villacintor

Carlota, con apenas 18 meses, ya luce su pendoneta.

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Carlota, con apenas 18 meses, ya luce su pendoneta

Cortejo procesional por las calles de Villacintor en la fiesta del Corpus.

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Cortejo procesional por las calles de Villacintor en la fiesta del Corpus

Procesión del Santísimo en la fiesta del Corpus en Villacintor.

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Procesión del Santísimo en la fiesta del Corpus en Villacintor

Pendones de diferentes localidades rodearon la parroquia de Santa Eulalia durante la fiesta del Corpus en Villacintor.

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Pendones de diferentes localidades rodearon la parroquia de Santa Eulalia durante la fiesta del Corpus en Villacintor

Pendones ante la parroquia en la procesión del Corpus en Villacintor.

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Pendones ante la parroquia en la procesión del Corpus en Villacintor

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