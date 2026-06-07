Villacintor se rinde a sus raíces en unas fiestas marcadas por el éxito y la unión de la comarca

Los dulzaineros «Los Toliches» de León acompañaron los actos religiosos en el día del Corpus en Villacintor.ACACIO

Publicado por Acacio Díaz León Creado: Actualizado:

La localidad de Villacintor ha cerrado con un rotundo éxito de participación sus tres jornadas festivas, unos días que han servido para estrechar lazos y propiciar una auténtica fusión entre pueblos de la comarca a través de la música de raíz popular y las tradiciones más arraigadas de la provincia de León.

Los actos centrales del domingo arrancaron desde primera hora de la mañana con las alegres melodías de los dulzaineros de León “Los Toliches”. Su música tradicional guio a vecinos y visitantes hasta la iglesia parroquial de Santa Eulalia, que registró un lleno absoluto, equiparable al de las grandes solemnidades.