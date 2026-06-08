Fresno de la Vega se rinde un año más al Corpus

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Fresno de la Vega volvió a rendirse este fin de semana a una de sus celebraciones más esperadas. Las fiestas del Corpus Christi llenaron las calles del municipio de ambiente festivo durante cuatro jornadas en las que no faltaron la música, los espectáculos, las actividades para todas las edades y los momentos más tradicionales.

Ayer domingo, último día de las fiestas, estuvo reservado para los actos más tradicionales. La misa y la procesión del Santísimo Sacramento, acompañadas por el grupo de dulzainas Ferrería Folk, volvieron a reunir a decenas de vecinos en torno a una celebración profundamente ligada a la identidad del municipio.

Ya por la tarde, la magia tomó la Plaza Mayor con el espectáculo La Chistera Mágica, seguido de una sesión de juegos tradicionales leoneses que permitió recuperar algunas de las costumbres más populares de la provincia. El broche final llegó de la mano de varias food trucks, que ofrecieron una amplia variedad gastronómica para despedir un fin de semana en el que Fresno de la Vega volvió a demostrar su capacidad para combinar tradición y diversión en torno a una de las citas más señaladas de su calendario.

La programación arrancó el jueves con la misa solemne y una tarde dedicada a los más pequeños. El viernes tomó el relevo la fiesta nocturna con la celebración del Nostra Notte Tour 2026 Experience, una cita que reunió a numerosos vecinos y visitantes y que estuvo acompañada de bollos preñados y sidra. El sábado concentró algunos de los actos más destacados. La tradicional coronación real volvió a convertirse en uno de los momentos más esperados de las fiestas, con la proclamación de los jóvenes representantes que encabezaron las celebraciones de este año. La jornada continuó con un animado baile vermú a cargo de Janicce Vidal y, ya por la tarde, con la clásica carrera de cintas. La noche estuvo marcada por el espectáculo lumínico de Pirotecnia Benavente, que iluminó el cielo de Fresno antes de dar paso a varias horas de música y baile.