Denuncian la invasión de la Cañada Leonesa tras la tragedia de las ovejas

Después de la tragedia que se ha cobrado la vida de 15 ovejas y un perro mastín de un rebaño trashumante, el ganadero Francisco Morgado ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil para exigir que las tierras de cultivo respeten los 75 metros de anchura de la Cañada Real Leonesa Occidental.

La denuncia ha sido presentada en el cuartel de la Benemérita en Medina de Rioseco, con el apoyo de Pastores sin Fronteras, que acompaña al rebaño desde Extremadura a León, y el influencer José Manuel «el autóctono».

El ganadero ha hecho constar que quiere «que se respete los metros que le corresponden a las Cañadas reales y caminos por donde tienen que pasar los rebaños». Convencido de que las ovejas se han envenenado al comer cultivos tratados con fitosanitarios, alega que de respetarse la anchura original de las cañadas «posiblemente no habrían comido nada y el rebaño se podría haber controlado por los pastores y por los perros».

Las cañadas, que son Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y están bajo la protección de la ley 3/95, sufren los cambios de concentraciones parcelarias e infraestructuras y muchas están pendientes de amojonar, como es el caso de la Cañada Real Leonesa Occidental en su trazado por Castilla y León.

El esclarecimiento de la causa de la muerte de las ovejas —valoradas en 220 euros cada una— y del mastín —valorado en mil euros— está en manos del Laboratorio Regional de Sanidad Animal ubicado en Villaquilambre (León).

Los servicios veterinarios de la Consejería de Agricultura ordenaron este lunes el traslado de las muestra de sangre y vísceras de los animales fallecidos —un total de 15— a este centro para determinar las causas de su muerte. Pastores sin Fronteras ha enviado otras muestras a la Universidad de Zaragoza.

Pastores sin Fronteras ha pedido una prueba de contraste a la Universidad de Zaragoza

El sábado, cuando el rebaño emprendía el camino entre Tordesillas y Torrelobatón por la cañada real, varias ovejas empezaron a tambalearse y a sufrir vómitos y diarrea. Murieron una tras otra hasta un total 15 entre sábado y domingo, además de un perro mastín llamado Chulo.

El rebaño de Paco Morgado, que emprendió el 11 de mayo la trashumancia desde Torremocha (Cáceres) al puerto de Pandetrave, en el Parque Nacional de Picos de Europa en la provincia de León por la Cañada Real Leonesa Occidental, se mantiene en cuarentena en una finca de Torrelobatón a la espera de que se levante la alerta sanitaria cuando salgan los resultados.