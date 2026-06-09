El tiempo en León: la Aemet prevé un descenso de las temperaturas y lluvias en el norte

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La provincia de León afronta este martes una jornada marcada por el descenso de las temperaturas y la presencia de cielos variables, con mayor nubosidad en el norte y el oeste, donde no se descartan precipitaciones débiles y dispersas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En estas zonas, especialmente en áreas de montaña, se esperan intervalos nubosos que podrían dejar lluvias de carácter débil a lo largo del día, además de bancos de niebla durante las primeras horas, que podrían reducir la visibilidad de forma puntual. Este panorama será más probable en comarcas como Laciana, Babia o el Bierzo alto.

Por el contrario, en el resto de la provincia, principalmente en el centro y sur, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con mayor presencia de sol, aunque sin evitar el descenso térmico generalizado.

Las temperaturas registrarán una bajada respecto a jornadas anteriores, lo que se traducirá en un ambiente más fresco, especialmente a primeras horas y al anochecer.

Las máximas alcanzarán alrededor de los 24 grados en León capital, Astorga y Ponferrada, mientras que en localidades de montaña como Villablino se quedarán en torno a los 21 grados.

En cuanto a las mínimas, oscilarán entre los 6 grados de Villablino, los 8 de León, los 9 de Astorga y los 10 de Ponferrada, reflejando el contraste térmico entre las zonas más elevadas y el resto de la provincia.

El viento soplará del noreste y norte, con intensidad floja a moderada, lo que contribuirá a acentuar la sensación de fresco, sobre todo en áreas abiertas y en las primeras y últimas horas del día.

Esta situación responde a la entrada de aire más fresco de origen norte, que favorece la formación de nubosidad en la vertiente cantábrica y zonas de montaña, mientras mantiene mayor estabilidad en el resto del territorio.