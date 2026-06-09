Liberan de la cuarentena al rebaño trashumante en la Cañada Leonesa Occidental

El rebaño trashumante de Paco Morgado circulando por la Cañada Leonesa Occidental durante la jornada del incidente.PASTORES SIN FRONTERAS

El rebaño trashumante en cuarentena desde el domingo en la Cañada Real Leonesa Occidental, a la altura de Torrelobatón (Valladolid), reemprenderá el camino este miércoles.

Los resultados de los análisis de sangre y vísceras de las 15 ovejas muertas repentinamente en el tramo desde Tordesillas de esta cañada son negativos a infecciones y enfermedades contagiosas por lo que puede continuar la marcha hacia el puerto leonés de Pandetrave, en el Parque Nacional de Picos de Europa.

El rebaño, de 1.350 ovejas salió de la localidad de Torremocha, en Cáceres, el pasado 11 de mayo siguiendo el trazado de la Cañada Real Leonesa Occidental. Tras 26 días de viaje, varias ovejas empezaron a mostrar síntomas de malestar con temblores, vómitos y diarreas. Una treintena de ovejas cayeron enfermas y un total de 15 murieron entre el sábado y el domingo, lo que motivó que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta declarara alerta sanitaria en el término vallisoletano.

"El laboratorio ha confirmado que las muertes de los animales no están relacionadas con ninguna enfermedad animal, lo que había motivado la inmovilización preventiva del ganado", señalan fuentes de la Consejería de Agricultura.

El ganadero, Francisco Morgado, señala que no conoce la causa de la muerte, aunque inicialmente se especuló con la posibilidad de una intoxicación por comer cereales y leguminosas tratados con productos fitosanitarios.

La Consejería de Agricultura ha señalado al respecto que están pendientes los resultados de los análisis que también practica el Laboratorio Agrario Regional de Burgos que permitirán determinar, entre otros, la presencia de plaguicidas en las muestras, si las hubiese.

El rebaño de José Manuel Sánchez Miguel circula por un recorrido alternativo a la Cañada Leonesa.JOSE MANUEL SÁNCHEZ

La cuarentena del rebaño de Paco Morgado obligó a que en la jornada de este martes otro rebaño trashumante que realiza el mismo trayecto por la Cañada Real Leonesa Occidental fuera desviado hacia una carretera para evitar pasar cerca de las ovejas retenidas en una finca de Torrelobatón.

José Manuel Sánchez Miguel, que partió el 13 de mayo de Huertas de Ánimas, en la provincia de Cáceres, con 1.700 merinas, ha recibido el apoyo de cuatro personas de la Asociación Trashumancia y Naturaleza para surcar la Cañada Real Leonesa Occidental en las zonas más conflictivas de los sembrados.

El rebaño de José Manuel Sánchez Miguel, de Huertas de Ánimas.JOSE MANUEL SÁNCHEZ

"La cañada es estrecha e intento que las ovejas no se metan en las fincas. Hemos estirado mucho las ovejas para que vayan por el camino -de unos cuatro metros sobre los 75 de anchura que tendría que tener la cañada- y nos hemos reventado a trabajar para que no comieran", explica Sánchez Miguel.

El temor a que pudieran intoxicarse o comieran trigo, ya maduro, es lo que han querido evitar con esta medida. "De momento, vamos bien. No sé si podré decir lo mismo en 24 horas", señaló.

José Manuel Sánchez Miguel se dirige al puerto de Valverde de la Sierra, por tercer año aunque es la cuarta trashumancia a pie que hace desde Extremadura a León pues inicialmente estuvo en un puerto de Acevedo.