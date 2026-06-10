Más de 2.000 lacianiegos se echan a la calle para pedir un futuro para la comarca

Unos 2.000 vecinos de Laciana salieron ayer a las calles de Villablino ante la convocatoria de un parón de tres horas en la comarca para exigir un horizonte socioeconómico viable y frenar el declive de la zona.

La movilización, organizada por el Frente Común, formado por partidos políticos y sindicatos lacianiegos. comenzó a las 12.00 horas.

La movilización fue secundada de forma masiva por el tejido empresarial local. Antes de las doce del mediodía, los comercios y negocios de la localidad comenzaron a bajar sus persianas en señal de solidaridad, mientras la Avenida de la Constitución, a la altura del Ayuntamiento, se convertía en un hervidero de vecinos que acudían al punto de encuentro.

El alcalde de Villablino, Mario Rivas, calificó como «dramática» la situación que se está viviendo en la comarca, poniendo el foco en la pérdida de población, que «viene derivada de la pérdida de la actividad de la minería», recordando que desde el año 1998 ha supuesto una pérdida del 65 por ciento de la población. Consideró que se necesita un plan estratégico para la comarca de Laciana y denunció unos servicios públicos «cada vez más débiles», desde la educación a la sanidad, pasando por los juzgados, «que ha llegado a catalogar como los peores de toda la provincia».

En la protesta estaba presente la vicesecretaria general del PSCyL, Nuria Rubio, quien habló sobre el «reparto de sillones» de PP y Vox para gobernar en la Junta de Castilla y León y acusó al presidente de la Administración autonómica, Alfonso Fernández Mañueco, de estar en «el mundo de Yupi», ajeno a los problemas que afectan a la ciudadanía «en el día a día».

Rubio estuvo acompañada por el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, quien destacó que «no todas las administraciones funcionan igual», recordando que «quien invierte en los pueblos de nuestra provincia es la Diputación de León». A la vez, explicó que en los dos últimos mandatos, con presidentes socialistas, hubo diferentes planes provinciales, de juntas vecinales y de infraestructuras, obras y servicios, en los que «se han invertido más de cuatro millones de euros». Asimismo, afirmó que se licitará de nuevo el contrato del telesilla para la estación invernal Valle de Laciana-Leitariegos. Además, señaló que se han invertido más de 900.000 euros para una máquina pisapistas y cerca de 600.000 euros para la cubierta de la cinta del Urogallo.

El momento más emotivo previo a la salida lo protagonizó la cantante local Charo González, quien entonó una canción dedicada al pueblo lacianiego, sus batallas históricas y su origen minero, despertando el aplauso unánime de los asistentes.

La manifestación comenzó encabezada por una gran pancarta portada por los organizadores del parón, en la que se podía leer «Una Laciana con futuro», lema central de la protesta. El recorrido transcurrió en un ambiente pacífico y finalizó con un acto para reivindicar el relevo generacional comprometido con el devenir de la comarca. Dos estudiantes lacianiegos, Fabiana Riesgo y Diego Alonso, se encargaron de dar lectura al manifiesto final, poniendo el cierre a esta jornada en la que Laciana no piensa rendirse.

Abandono institucional y el fracaso en la reactivación

En la jornada de ayer se leyó un manifiesto en el que se dejó claro que la situación que vive Laciana «no es fruto de la casualidad ni una crisis pasajera», sino que «son las consecuencias y los efectos de años de abandono institucional, de promesas incumplidas, de planes de reconversión y reactivación fallidos», así como de «engaños, mentiras y una falta de compromiso real por parte de las administraciones públicas». Asimismo, se hizo referencia a los Fondos Miner, señalando que no cumplieron las expectativas, junto a «proyectos engañosos y la constante obligación de concurrir a subvenciones en convocatorias competitivas». También se apuntó a la «burocracia asfixiante». Según el manifiesto, todos estos elementos han derivado en una «sangría demográfica y de servicios que lleva a la comarca a la desaparición».