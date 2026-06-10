Un incendio en Zotes del Páramo afecta a una nave agrícola y varias viviendas anexas

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Los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León han intervenido este miércoles en la extinción de las llamas de un incendio en una nave agrícola en Zotes del Páramo y que ha afectado a varias viviendas anexas.

El fuego se ha registrado alrededor de las 9.15 horas y hasta el lugar se han trasladado dotaciones de bomberos de Valencia de Don Juan, Celada y, en apoyo, del Ayuntamiento de León.