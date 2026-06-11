Los mejores maestros del mundo (de Veguellina) recuerdan aquellos maravillosos años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

No es la Generación del 27 pero sí unos 27 maestros que dictaron magisterio durante décadas en Veguellina de Órbigo. Comida anula obligatoria. Como Aquellos maravillosos años. La canción de Los Beatles, así titulada, que dice: «¿Qué pensarías si cantara desafinado? ¿Te pondrías de pie y me abandonarías? Préstame tus oídos y te cantaré una canción. Y trataré de no cantar fuera de tono. Oh, lo puedo con un poco de ayuda de mis amigos».

Después de la comida, alguna canción cae siempre. Porque se reúnen para recordarlo y celebrarlo y verse un año más en el restaurante Soportal, en la plaza del pueblo. Sirve para que les quede en la memoria que la vocación es una cosa, y ejercerla, como ellos hicieron, otra. Muy diferente, porque fueron los que impulsaron a alumnos de todas las edades a lo que ahora son. Y que el esfuerzo merece la pena.

Por un día, en una comida de hermandad más, el Soportal se convirtió, entre las viandas de turno, en un claustro de profesores que aportó al Órbigo el caudal indispensable del saber y de transmitir las ganas de aprender como la única fórmula infalible de la vida. Esto es, las ganas de vivir. ¿Quién no recuerda a aquel maestro que fue el mejor del mundo de su vida? Estos maestros confirman que lo son, porque también tuvieron a alumnos, a compañeros de éxito y fatigas, que jamás olvidarán un oficio imprescindible.