El Supremo cierra la vía judicial a Mieres en el conflicto de Pinos

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido el incidente de nulidad de actuaciones presentado por el Ayuntamiento de Mieres dentro del prolongado conflicto judicial que mantiene con las juntas vecinales de Pinos, Candemuela, San Emiliano y Villargusán, agrupadas junto a la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, por el uso de los pastos en el puerto de Pinos, en el municipio leonés de San Emiliano.

La resolución, dictada mediante providencia el pasado 5 de junio, llega apenas unos días después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo ordenara la paralización inmediata de la subida de unas 1.500 cabezas de ganado vacuno procedentes de Mieres a esos pastos y obligara al consistorio asturiano a impedir el acceso del ganado e, incluso, a retirarlo si ya hubiera entrado en los montes.

Según la providencia del Tribunal Supremo, el incidente de nulidad se dirigía contra otra resolución de 15 de abril de 2026 que ya había inadmitido el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Mieres. El Alto Tribunal recuerda que el derecho a la tutela judicial efectiva en el acceso a los recursos tiene un alcance más limitado que el derecho de acceso a la jurisdicción, considera que la inadmisión estaba suficientemente motivada y advierte de que el incidente de nulidad no puede utilizarse como un recurso de reposición encubierto. La resolución añade que contra esta decisión no cabe recurso alguno.

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores y las cuatro Juntas Vecinales de Babia ya esperaban esta inadmisión. Se trata del enésimo intento del Ayuntamiento de Mieres de alargar un proceso judicial cuya solución está clara desde hace años, ya que «no existe duda alguna de que un ayuntamiento asturiano no puede ser propietario de terrenos en Babia para facilitar pastos a sus vecinos, y cuantas artimañas procesales se ensayen son manifiestamente contrarias a Derecho», explican desde la federación.

«Engalo» a los ganaderos

Las entidades leonesas lamentan que el Ayuntamiento de Mieres haya engañado a los ganaderos de Mieres durante todos estos años, dándoles esperanzas de unos pastos en León que legalmente no puede facilitarles. «Generar esas falsas expectativas, sostenidas a base de recursos abocados al fracaso, solo ha perjudicado a sus propios vecinos», afirman.

Por eso consideran que lo que procede es que «esos ganaderos exijan responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Mieres por el perjuicio causado, y no que se culpabilice a los pueblos de León por defender la legalidad y sus aprovechamientos comunales históricos. Las Juntas Vecinales de Babia se han limitado a proteger un patrimonio que les pertenece y que han venido aprovechando desde tiempo inmemorial».

La Federación y las Juntas de Babia quieren destacar, además, que los babianos han actuado con mucha mayor comprensión que otros ganaderos asturianos, que han llegado a amenazar a los de Mieres si introducen su ganado en montes del Principado. «Esa es una actitud que los ganaderos de León nunca han tenido», afirman.

La federación y las Juntas Vecinales de Babia reafirman su voluntad de seguir defendiendo, por todas las vías legales, los aprovechamientos comunales históricos del Puerto de Pinos, y confían en que esta resolución del Tribunal Supremo ponga fin definitivo a un litigio cuyo desenlace «estaba escrito desde el principio».