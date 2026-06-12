La Aemet activa el aviso amarillo por riesgo de tormentas en el norte de León para este sábado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso de nivel amarillo para este próximo sábado, 13 de junio, debido a la previsión de tormentas que afectarán a la zona norte de la provincia de León. Este fenómeno meteorológico se espera que gane fuerza a medida que avance la jornada, concentrando gran parte del riesgo en las comarcas montañosas, donde las condiciones atmosféricas favorecerán la formación de nubes de evolución.

Las autoridades han señalado que estas tormentas podrían venir acompañadas de rachas de viento fuertes y, de forma puntual, de granizo, lo que ha llevado a mantener activado el nivel de alerta durante gran parte del día. Se recomienda a la población local, así como a los turistas y excursionistas que planeen actividades al aire libre en la zona, que extremen las precauciones ante la posibilidad de cambios súbitos en el tiempo y que sigan de cerca las actualizaciones oficiales.

Ante esta situación, el servicio de emergencias aconseja evitar zonas elevadas o descampados donde los rayos puedan representar un riesgo mayor, así como asegurar cualquier objeto que pueda ser desplazado por el viento en terrazas o jardines. La previsión meteorológica indica que, aunque la mañana podría comenzar con cielos parcialmente nubosos, será a partir del mediodía cuando aumente notablemente la probabilidad de precipitaciones tormentosas que afectarán a gran parte de la cordillera leonesa.