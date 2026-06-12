CHD se niega a reparar los daños de las crecidas en Llamas de la Ribera por falta de presupuesto

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Llamas de la Ribera ha denunciado la inacción de CHD ante los graves daños ocasionados por las crecidas del río durante el pasado mes de febrero de 2026, especialmente en una vía de comunicación en la localidad de Villaviciosa de la Ribera que ha quedado completamente cortada tras la erosión provocada por el avance del cauce.

En un comunicado, el consistori señala que la riada ha provocado la desaparición de más de 80 metros de esta infraestructura viaria, «dejando la vía totalmente inutilizada y generando una situación de elevado riesgo para la seguridad de las personas y de los bienes». La erosión continúa activa y amenaza con seguir avanzando en futuros episodios de crecida.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que esta situación «era perfectamente previsible». Ya en octubre de 2024, el consistorio trasladó formalmente a la Confederación Hidrográfica del Duero la necesidad de actuar en este punto concreto mediante la regulación y estabilización del cauce, así como el refuerzo de las márgenes para evitar el progresivo avance del río hacia el cual y las fincas particulares colindantes.

Sin embargo, pese a las advertencias realizadas y al riesgo existente, no se llevó a cabo ninguna actuación preventiva por parte del organismo de cuenca. Las consecuencias de esa falta de intervención son hoy evidentes y han desembocado en unos daños de gran magnitud que podrían haberse evitado o, al menos, minimizado.

A esta situación se suma ahora la respuesta recibida por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, que comunica la imposibilidad de acometer las obras necesarias alegando falta de disponibilidad presupuestaria. «Esta postura deja al Ayuntamiento en una situación especialmente complicada, ya que, ante la necesidad de garantizar la seguridad se ve obligada a tener que acotar la zona para prohibir el paso», añade el comunicado, donde se considera «inadmisible que, tras años advirtiendo del problema y después de haberse producido los daños, no exista una solución inmediata por parte de la administración competente en la gestión del dominio público hidráulico».

Por todo ello, el Consistorio exige a CHD que adopte con urgencia las medidas para corregir esta situación, estabilizar el cauce y garantizar la protección de las infraestructuras.