El Duerna tendrá un nuevo puente a su paso por Miñambres

Publicado por Maite Rabanillo León Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha puesto en marcha la tramitación para la contratación de las obras de construcción de un nuevo puente sobre el río Duerna en la carretera provincial LE-7407, situado en la localidad de Miñambres de la Valduerna. La actuación se ha convertido en una prioridad para el Servicio de Fomento de la institución provincial tras detectarse daños estructurales severos en el viaducto actual, lo que ha obligado a interrumpir la circulación y desviar el tráfico por itinerarios alternativos.

Los vecinos de Miñambres, perteneciente al municipio de Villmontán de la Valduerna, han denunciado el mal estado del puente, que permanece cerrado al tráfico desde el pasado 2 de marzo debido a los daños ocasionados por las crecidas del pasado invierno. En la actualidad, el río pasa con muy poca agua, como todos los veranos, y el pueblo lleva semanas pidiendo una solución urgente a la Diputación dado que el vial divide el pueblo y su cierre dificulta el acceso y obliga a rodear varios kilómetros para ir a La Bañeza.

El puente en servicio hasta la fecha es una estructura levantada en el año 1939 bajo la tipología de los llamados «puentes económicos». El paso del tiempo y la fuerza de la corriente han provocado una degradación extrema en la cimentación. Según recoge el Pliego de Prescripciones Técnicas, «la corriente del agua ha arrastrado el árido del cauce del río dejando al descubierto el fuste de una pila, que se encuentra «en el aire» o descalzado en casi dos tercios de su superficie hacia aguas arriba».

Los informes del Servicio de Fomento alertan de que «la base del fuste se encuentra a más de 50 cm sobre la lámina de agua, sin existir elementos de conexión entre él y la zapata de la pila». Ante esta «gravísima situación sobrevenida, teniendo en cuenta que la inestabilidad de la pila por falta de apoyo puede provocar el colapso y ruina de la estructura en cualquier momento», la Diputación decretó el corte de tráfico. Esta medida preventiva busca mitigar los efectos de una situación que «comunica ambos lados de la localidad de Miñambres dejando incomunicados ambos márgenes del río Duerna», motivo por el cual «es necesario contratar la ejecución de la obra con imperiosa urgencia».

Dada la imposibilidad de reparar de forma segura la vieja estructura, que además impide el cruce simultáneo de dos vehículos, el proyecto contempla su sustitución integral. De acuerdo con el documento técnico, los trabajos consisten. según el proyecto, en construir una nueva estructura de vigas prefabricadas de tres vanos isostáticos de 61,50 metros entre ejes de estribos, con una anchura del tablero de 10 metros.

Con el nuevo puente se espera mejorar las condiciones de seguridad y fluidez vial con dos carriles de 3,10 metros, dos arcenes de 0,40 metros más 1,5 m de anchura a cada lado para la disposición de las aceras, con espacio seguro tanto para vehículos y peatones

La obra cuenta con un presupuesto de casi 1,2 millones de euros, con impuestos incluidos, con un plazo de ejecución de ocho meses, y mediante un negociado sin publicidad.