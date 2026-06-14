Los lacianiegos ya pueden disfrutar de la playa fluvial de Villaseca

La pedanía lacianiega de Villaseca ya cuenta con su playa fluvial tras finalizar todos los trabajos y contando con los permisos de la Confederación Hidrográfica del Miño como zona de baño. Además, de contar con servicio de bar, ya que el consistorio lacianiego llevó a cabo un convenio con la junta vecinal de Villaseca para su explotación durante este año, siendo la propia junta vecinal quien sacó ese servicio a subasta y llevando su gestión River Sil.

Un proyecto que el regidor lacianiego, Mario Rivas, anunciaba en el año 2021 teniendo previsto que estaría concluidos los trabajos en el 2022. Sin embargo, han tenido que pasar hasta cuatro años para que las obras se hayan dado por finalizadas.

Según explicó el regidor lacianiego, desde el ayuntamiento ya se ha elaborado la memoria descriptiva de la actividad, en la que «se detallan las instalaciones existentes, servicios y características de la zona de baño» para que esta playa pueda formar parte del censo de zonas de baño de Castilla y León. Asimismo deben realizarse controles analíticos de la calidad del agua durante la temporada alta de baño, entre el 15 de julio al 16 de septiembre, a pesar de que «ya se han hecho unos previos, en los que son favorables».

Y en el caso de que los resultados analíticos de la temporada alta sean favorables, el Ayuntamiento podrá seguir con el procedimiento y la zona podrá incluirse dentro del censo oficial para el año 2027.