Diario de León

La moda encuentra en La Bañeza su mejor escaparate

La tercera edición de la pasarela municipal volvió a poner en valor el comercio y el talento local

ANGELOPEZ

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

La Bañeza volvió a demostrar este fin de semana que la moda también es una herramienta de promoción económica y social. La tercera edición de la pasarela «La Bañeza es Moda» reunió a numeroso público en la Plaza de la Harinera, consolidándose como una de las citas más importantes del calendario provincial vinculadas al comercio y al sector textil.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de La Bañeza a través de la Concejalía de Comercio y Desarrollo Económico, volvió a sacar a la calle el potencial del comercio local con una propuesta renovada, dinámica y abierta a todos los públicos.

Los establecimientos participantes —El Cielo, Douglas, Pilar María Moda y Virti— mostraron sus últimas propuestas en moda y complementos a través de una pasarela que contó con cinco modelos masculinos, cinco femeninas y la participación de los más pequeños, que aportaron frescura y espontaneidad al desfile.

La cita estuvo acompañada por música en directo y las actuaciones de los jóvenes artistas bañezanos Roberto y Leticia, además de un cuidado trabajo de peluquería, maquillaje y producción que contribuyó a ofrecer un espectáculo de gran nivel. A lo largo de la tarde se sucedieron varios pases que permitieron mostrar la oferta comercial de los establecimientos participantes ante un público que respondió de forma masiva.

La impulsora y coordinadora del proyecto, la profesional de la moda Andrea Marqués, volvió a liderar una iniciativa que nació hace tres años con el objetivo de promocionar el talento local y ofrecer una imagen moderna y atractiva del comercio bañezano.

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, destacó el éxito alcanzado por esta tercera edición y puso en valor la capacidad de la ciudad para adaptarse y seguir generando nuevas iniciativas. En este sentido, recordó que «La Bañeza se reinventa constantemente» y subrayó que el municipio «es una ciudad que surge de un mercado», una identidad comercial que, a su juicio, continúa marcando el presente y el futuro de la localidad.

Desde el Ayuntamiento señalaron que el éxito de participación y la respuesta del público confirman que «La Bañeza es Moda» se ha convertido ya en una de las grandes pasarelas de la provincia de León y en un escaparate privilegiado para el comercio local, el talento bañezano y la dinamización económica de la ciudad.

ANGELOPEZ

La moda encuentra en La Bañeza su mejor escaparate

ANGELOPEZ

La moda encuentra en La Bañeza su mejor escaparate

ANGELOPEZ

La moda encuentra en La Bañeza su mejor escaparate

ANGELOPEZ

La moda encuentra en La Bañeza su mejor escaparate

ANGELOPEZ

La moda encuentra en La Bañeza su mejor escaparate

ANGELOPEZ

La moda encuentra en La Bañeza su mejor escaparate

ANGELOPEZ

La moda encuentra en La Bañeza su mejor escaparate

ANGELOPEZ

La moda encuentra en La Bañeza su mejor escaparate

ANGELOPEZ

La moda encuentra en La Bañeza su mejor escaparate

ANGELOPEZ

La moda encuentra en La Bañeza su mejor escaparate

tracking