La moda encuentra en La Bañeza su mejor escaparate

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Bañeza volvió a demostrar este fin de semana que la moda también es una herramienta de promoción económica y social. La tercera edición de la pasarela «La Bañeza es Moda» reunió a numeroso público en la Plaza de la Harinera, consolidándose como una de las citas más importantes del calendario provincial vinculadas al comercio y al sector textil.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de La Bañeza a través de la Concejalía de Comercio y Desarrollo Económico, volvió a sacar a la calle el potencial del comercio local con una propuesta renovada, dinámica y abierta a todos los públicos.

Los establecimientos participantes —El Cielo, Douglas, Pilar María Moda y Virti— mostraron sus últimas propuestas en moda y complementos a través de una pasarela que contó con cinco modelos masculinos, cinco femeninas y la participación de los más pequeños, que aportaron frescura y espontaneidad al desfile.

La cita estuvo acompañada por música en directo y las actuaciones de los jóvenes artistas bañezanos Roberto y Leticia, además de un cuidado trabajo de peluquería, maquillaje y producción que contribuyó a ofrecer un espectáculo de gran nivel. A lo largo de la tarde se sucedieron varios pases que permitieron mostrar la oferta comercial de los establecimientos participantes ante un público que respondió de forma masiva.

La impulsora y coordinadora del proyecto, la profesional de la moda Andrea Marqués, volvió a liderar una iniciativa que nació hace tres años con el objetivo de promocionar el talento local y ofrecer una imagen moderna y atractiva del comercio bañezano.

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, destacó el éxito alcanzado por esta tercera edición y puso en valor la capacidad de la ciudad para adaptarse y seguir generando nuevas iniciativas. En este sentido, recordó que «La Bañeza se reinventa constantemente» y subrayó que el municipio «es una ciudad que surge de un mercado», una identidad comercial que, a su juicio, continúa marcando el presente y el futuro de la localidad.

Desde el Ayuntamiento señalaron que el éxito de participación y la respuesta del público confirman que «La Bañeza es Moda» se ha convertido ya en una de las grandes pasarelas de la provincia de León y en un escaparate privilegiado para el comercio local, el talento bañezano y la dinamización económica de la ciudad.