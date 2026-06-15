Santa María se prepara para la campaña de incendios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agrupación Municipal de Protección Civil de Santa María del Páramo ha participado este fin de semana en una jornada de formación especializada en extinción de incendios en la interfaz urbano-forestal, un ámbito de especial importancia ante el inicio del periodo estival y el aumento del riesgo de fuegos que pueden afectar tanto a espacios naturales como a zonas habitadas.

La actividad, impulsada por la Concejalía de Urbanismo, Protección Civil, Seguridad y Vigilancia Municipal, ha sido impartida por oficiales del Parque de Bomberos de León, que han trasladado a los voluntarios conocimientos técnicos y procedimientos de actuación para este tipo de emergencias.

Durante la jornada se abordaron aspectos como el comportamiento del fuego, la evaluación de riesgos, las medidas de autoprotección, la coordinación con otros servicios de emergencia y las técnicas de intervención más adecuadas. Además, los participantes realizaron ejercicios prácticos para mejorar su capacidad de respuesta y el trabajo en equipo.

Desde la agrupación destacan la importancia de la formación continua para garantizar una actuación eficaz y segura, especialmente a las puertas del verano y con el recuerdo de los incendios registrados el año pasado.