Un hombre resulta herido tras volcar su vehículo al colisionar con un camión en Sahagún

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un aparatoso accidente de tráfico ha tenido lugar este lunes en el término municipal de Sahagún, donde un varón de unos 30 años ha resultado herido tras sufrir una colisión con un camión. El suceso se ha registrado a las 19:57 horas en el punto kilométrico 57 de la carretera CL-613, concretamente en la rotonda que sirve de cruce con la carretera LE-941.

Como consecuencia del fuerte impacto, el turismo se ha salido de la calzada y ha terminado volcado lateralmente. El conductor ha quedado atrapado en el interior del vehículo, presentando una brecha en la cabeza, aunque se mantiene consciente.

Tras recibir el aviso, se ha movilizado un dispositivo de emergencia integral. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, una dotación de los Bomberos de Valencia de Don Juan, dependientes de la Diputación de León, y personal de Emergencias Sanitarias de Sacyl, quienes han enviado los medios necesarios para atender al herido y proceder a su excarcelación.