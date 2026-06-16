Astorga acoge otra edición del mercadillo solidario

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La asociación Astorga Solidaria y Amiga inauguró ayer una nueva edición de su tradicional mercadillo solidario, una iniciativa que alcanza ya su quinta edición en poco más de cuatro años y que se ha consolidado como una de las principales fuentes de financiación de los proyectos sociales que desarrolla la entidad en la ciudad. El mercadillo abre sus puertas este año en una nueva ubicación, concretamente en el número 7 de la calle Prieto de Castro, junto a la Plaza del Ayuntamiento, en la esquina del establecimiento Aizcorri. Permanecerá abierto hasta finales de agosto y la asociación espera recibir a numerosos visitantes y colaboradores durante toda la campaña estival. El horario de apertura será de lunes a viernes, de 11:00 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:00 horas, mientras que los sábados abrirá únicamente en horario de mañana.

Como en anteriores ediciones, los artículos a la venta proceden íntegramente de donaciones particulares e institucionales, lo que garantiza una oferta variada y en constante renovación. Entre los productos disponibles se encuentran ropa infantil, de hombre y mujer, complementos de todo tipo, juegos de mesa, juguetes, artículos de decoración, menaje, imaginería religiosa, discos, películas, aparatos electrónicos, lámparas, material para el mantenimiento físico y numerosas curiosidades. Además, este año se incorpora por primera vez una pequeña zona outlet con ofertas especiales.

El mercadillo cuenta también con una amplia selección de libros infantiles, juveniles y para adultos, aportados por la Biblioteca Municipal, el Archivo Diocesano y diversos colaboradores particulares.

La asociación recuerda que, además de adquirir productos, quienes lo deseen podrán colaborar mediante una hucha solidaria instalada en el local, destinada a recoger aportaciones económicas de aquellas personas que quieran apoyar la causa sin necesidad de realizar compras.