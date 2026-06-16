Santa María del Páramo abre sus piscinas municipales el miércoles 17 de junio
Cualquier duda sobre la realización de los bonos puede resolverse en el teléfono 987350000
El Ayuntamiento de Santa María del Páramo informa que se podrá disfrutar de sus piscinas municipales desde el miércoles 17 de junio y hasta el 2 de septiembre en el horario de lunes a viernes de 11:30 a 21 horas y los sábados, domingos y festivos de 11 a 21 horas. En este primer día la entrada a la piscina es gratuita para todos los usuarios.
El recinto de las piscinas municipales cuenta con más de 3000 metros cuadrados de zona verde y dos piscinas, una infantil y otra de adultos.
Los precios de las entradas son de 1,55 € para los menores de 18 años y de 2,10 € para los adultos. Los menores de 5 años no pagan entrada. En cuanto a los bonos de temporada, existen bonos familiares de 105,80 €, bonos individuales adultos 46,26€, bonos individuales jóvenes 26,45€, bonos individuales >65 años 26,45€ y el bono 12 baños (personal e intransferible) 19,50€.
Tanto la compra de entradas como de los bonos se puede realizar tanto de manera presencial como de manera online desde la APP "Santa María del Páramo Deportes" (Android) e ( IOS).
Además de las piscinas municipales el Polideportivo Municipal de la localidad es una completísima instalación deportiva que cuenta con un frontón-pabellón cubierto, dos pistas de squash, una pista polideportiva exterior, una pista de atletismo-patinaje, un campo de fútbol, 3 pistas de padel, una de tenis, campo de volel-playa y fútbol playa y un gran espacio verde, además de un bar-restaurante. Por último, anexo al polideportivo se encuentra también el Spa León Termal Sport (www.leontermal.es), el Área de Servicio y Pernocta de Autocaravanas y dos puntos de carga de vehículos eléctricos.
Cualquier duda sobre la realización de los bonos puede resolverse en el teléfono 987350000 (Tb por WhatsAPP), en las oficinas municipales o en deportes@santamariadelparamo.es).