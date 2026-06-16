Santa María del Páramo abre sus piscinas municipales el miércoles 17 de junio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo informa que se podrá disfrutar de sus piscinas municipales desde el miércoles 17 de junio y hasta el 2 de septiembre en el horario de lunes a viernes de 11:30 a 21 horas y los sábados, domingos y festivos de 11 a 21 horas. En este primer día la entrada a la piscina es gratuita para todos los usuarios.

El recinto de las piscinas municipales cuenta con más de 3000 metros cuadrados de zona verde y dos piscinas, una infantil y otra de adultos.

Los precios de las entradas son de 1,55 € para los menores de 18 años y de 2,10 € para los adultos. Los menores de 5 años no pagan entrada. En cuanto a los bonos de temporada, existen bonos familiares de 105,80 €, bonos individuales adultos 46,26€, bonos individuales jóvenes 26,45€, bonos individuales >65 años 26,45€ y el bono 12 baños (personal e intransferible) 19,50€.

Tanto la compra de entradas como de los bonos se puede realizar tanto de manera presencial como de manera online desde la APP "Santa María del Páramo Deportes" (Android) e ( IOS).

Además de las piscinas municipales el Polideportivo Municipal de la localidad es una completísima instalación deportiva que cuenta con un frontón-pabellón cubierto, dos pistas de squash, una pista polideportiva exterior, una pista de atletismo-patinaje, un campo de fútbol, 3 pistas de padel, una de tenis, campo de volel-playa y fútbol playa y un gran espacio verde, además de un bar-restaurante. Por último, anexo al polideportivo se encuentra también el Spa León Termal Sport (www.leontermal.es), el Área de Servicio y Pernocta de Autocaravanas y dos puntos de carga de vehículos eléctricos.

Cualquier duda sobre la realización de los bonos puede resolverse en el teléfono 987350000 (Tb por WhatsAPP), en las oficinas municipales o en deportes@santamariadelparamo.es).