Simulacro de alta complejidad en la Cueva del Silencio: el Grupo de Espeleosocorro de León pone a prueba su capacidad de respuesta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pasado sábado 13 de junio, el subsuelo de las Hoces de Vegacervera, en León, se convirtió en el escenario de un exigente simulacro de rescate coordinado por el Grupo de Espeleosocorro de León (GESLE). El ejercicio logró congregar a un total de 38 socorristas, contando no solo con los efectivos de la sede leonesa, sino también con la colaboración estratégica de equipos rescatistas llegados desde Cantabria y Castilla-La Mancha. La jornada estuvo respaldada por la presencia de Julio, presidente de la Federación de Espeleología de Castilla y León, subrayando la importancia de esta movilización para la seguridad en el medio subterráneo.

La actividad se centró en recrear una situación de emergencia real, permitiendo a los equipos trabajar en la instalación de complejos sistemas de cuerda, la gestión de comunicaciones en condiciones difíciles y la aplicación de rigurosos protocolos sanitarios bajo tierra. El simulacro buscaba evaluar la eficacia técnica y el soporte vital en cavidades de gran dificultad, aspectos fundamentales que definen el cometido principal del GESLE en su labor de prevención y formación continua.

Con el objetivo de acercar esta labor a la ciudadanía y poner en valor el esfuerzo altruista de estos especialistas, el grupo ha hecho público un vídeo detallado que resume los momentos clave de la jornada. A través de este material, el GESLE pretende concienciar sobre la importancia de la prevención en el deporte de aventura, mostrando de manera didáctica y transparente los desafíos técnicos y humanos a los que se enfrentan en cada intervención