Valle de las Casas recibe al rebaño trashumante de Paco Morgado con pendones y caldereta

Paco Morgado, con su equipo y el numeroso grupo que recibió al rebaño trashumante en Valle de las Casas.gaitero

El rebaño trashumante de Paco Morgado y su equipo fueron recibidos con honores de pendones y caldereta en Valle de las Casas, en su camino a Pandetrave, en el parque nacional de Picos de Europa.

Tras el susto en la Cañada Real Leonesa Occidental en Valladolid, el ganadero fue arropado por vecinos, pastores, personal de servicios agrarios, veterinarios y forestales, además del presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino, Álvaro Álvarez, y el experto en mastines y careas, Félix García.

Los pendones de Pino del Río (Palencia), Valle de las Casas y La Llama de la Guzpeña ondearon al viento sobre sus mástiles amarrados al remolque de un tractor.

El equipo que acompaña a Paco Morgado y el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino, Álvaro Álvarez, delante del rebaño.GAITERO

Todos querían celebrar la tradición trashumante y reconocer el esfuerzo que hace este ganadero para traer a sus ovejas desde Extremadura a León a pie, a pesar de todos los inconvenientes que se encuentran en el camino.

El pueblo palentino trajo también el pendón con la cruz de Santiago, que acredita su vinculación con la tradición peregrina y la orden de caballería que fue guardiana de los caminos.

"Yo no ando con pendones", bromeó Paco Morgado, orgulloso de que los tres pueblos exhibieran sus enseñas más preciadas para recibir al rebaño trashumante.

Morgado se despide esta temporada de la trashumancia a pie. "Tal vez baje andando", señaló, para quitarse la espina del incidente en la Cañada Real Leonesa Occidental en Valladolid, por el que 15 ovejas fallecieron por ingerir trigo maduro al estar la cañada invadida por los sembrados.

El ganadero salió el 11 de mayo de Torremocha (Cáceres) y tiene previsto participar este sábado en la Fiesta de la Trashumancia de Prioro.