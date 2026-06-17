La Comisión de Fiestas de Villamanín da por cerrado el proceso de la lotería premiada con El Gordo

La Comisión de Fiestas de Villamanín ha anunciado que se encuentra en la fase final del proceso iniciado tras la incidencia producida con las participaciones de la Lotería de Navidad que resultaron premiadas con El Gordo. Después de meses de reuniones, trámites y gestiones, la entidad considera prácticamente concluido un procedimiento que ha marcado la actividad de la comisión durante el último año.

Según ha informado en un comunicado, durante los últimos días se ha remitido un correo electrónico a todas las personas afectadas en el que se detalla el resultado final de las cuentas, incluyendo ingresos, gastos y movimientos realizados por la asociación constituida para gestionar el reparto del premio. El objetivo, señalan, ha sido ofrecer la máxima transparencia y permitir que todos los implicados conozcan cómo se desarrolló el proceso hasta alcanzar la solución definitiva.

Una vez finalizadas prácticamente todas las gestiones derivadas de esta situación, la comisión ha anunciado también el inicio del cierre de la asociación creada específicamente para canalizar el reparto de los fondos.

En su comunicado, la Comisión de Fiestas de Villamanín ha querido agradecer especialmente el apoyo recibido por parte de los vecinos de la localidad, destacando su comprensión y la aceptación del acuerdo alcanzado, lo que permitió que todas las personas afectadas pudieran recibir el premio correspondiente.

Asimismo, ha reconocido la colaboración de profesionales, entidades e instituciones que han prestado asesoramiento y apoyo durante estos meses, calificando su ayuda como fundamental para afrontar una situación compleja y alcanzar una resolución satisfactoria.

La comisión ha aprovechado también para informar de la constitución de una nueva asociación que continuará trabajando en la organización y promoción de las fiestas de Villamanín, invitando a todas las personas interesadas a colaborar y aportar nuevas iniciativas.

Con este comunicado, que será el último relacionado con la incidencia de la lotería, la entidad da por cerrado este capítulo y anuncia que sus perfiles en redes sociales volverán a centrarse exclusivamente en la actividad festiva habitual.

Como noticia destacada para los vecinos, la Comisión de Fiestas de Villamanín ha confirmado que este año volverá a vender participaciones de la Lotería de Navidad, una decisión muy esperada por numerosos vecinos que habían trasladado su interés durante los últimos meses.

La comisión concluye agradeciendo la comprensión, el apoyo y la confianza recibidos a lo largo de todo el proceso.