El PP exige el rreglo de dos accesos en Magaz de Cepeda

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP de Magaz de Cepeda ha reclamado nuevamente a la Diputación de León la renovación de las carreteras LE-6445 y LE-5402, que atraviesan el municipio, al considerar que su estado actual supone un riesgo para los conductores debido a su avanzado deterioro.

El portavoz popular, Juan Pablo Alonso, ha señalado que la situación de ambas vías ha empeorado durante el último año, pese a las denuncias realizadas anteriormente, por lo que insta al área de Infraestructuras de la institución provincial a acometer una actuación urgente.

Los populares advierten de que el mal estado de las carreteras afecta especialmente a los accesos entre Magaz de Cepeda y Villamejil.