Declarado un incendio en Soto de Sajambre

El incendio forestal declarado este martes en Soto de Sajambre, en la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa, ha quedado controlado después de varias horas de trabajo de los equipos de extinción.

El fuego se originó a las 11.35 horas por una causa accidental, según ha informado la Junta de Castilla y León, y a las 19.00 horas se daba ya por controlado, sin presencia de llama activa y con los efectivos centrados en las labores de remate para poder darlo posteriormente por extinguido.

Desde la administración autonómica se ha destacado que el aviso inmediato y la rápida respuesta del operativo del Plan Infocal fueron determinantes para minimizar el impacto del incendio y evitar su propagación en una zona de alto valor ecológico dentro del Parque Nacional de Picos de Europa.

Para la extinción se movilizaron un total de trece medios, entre ellos tres cuadrillas terrestres, una autobomba, efectivos de las BRIF y del tren Elif, además de dos medios aéreos que trabajaron intensamente durante la tarde.

La evolución favorable del incendio ha permitido estabilizar la situación en pocas horas, aunque los equipos continúan sobre el terreno para asegurar la completa extinción y evitar posibles reactivaciones.