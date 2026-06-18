Piden frenar una central hidroeléctrica en el Curueño

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Varias organizaciones ecologistas han exigido frenar el proyecto de construcción de una central hidroeléctrica reversible en el Valle del Curueño, una infraestructura que han calificado de «atentado medioambiental» porque destruiría un valle que es Reserva de la Biosfera, además de una zona de alto valor paisajístico, geológico y hogar de varias especies amenazadas.

La iniciativa, impulsada por los colectivos Defensa del Territorio, la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos (AEMS-Ríos con Vida) y ARBA León-Bierzo, ha surgido tras el anuncio del Gobierno sobre un proyecto que actualmente se encuentra en fase de evaluación técnica para su integración en las redes eléctricas europeas.

Este tipo de centrales de bombeo constan de dos embalses y funcionan como una gran batería en la que el agua se bombea al depósito superior utilizando el exceso de producción de energía eólica o fotovoltaica de la zona y se turbina de vuelta al inferior para generar electricidad en los momentos de mayor demanda, una operación que se realizaría a un precio que duplica el habitual.