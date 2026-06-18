El MSM de Sabero acoge una charla cobre la electroquímica de Guardo

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero, acoge el próximo sábado 20 de abril, a las seis de la tarde, la ponencia «La fábrica electroquímica de Guardo», a cargo del divulgador científico y escritor Alejandro Polanco, dentro de su ciclo de conferencias 'Usos del carbón'.

La Fábrica Electroquímica de Guardo constituye uno de los capítulos más destacados de la historia industrial del norte de Palencia. Fundada a comienzos del siglo XX, esta instalación aprovechó los recursos energéticos de la cuenca minera y el potencial hidroeléctrico de la zona para desarrollar una innovadora producción química basada en procesos electroquímicos. Entre sus principales actividades destacó la fabricación de carburo cálcico, un producto fundamental para la industria de la época, utilizado tanto en la generación de gas acetileno para iluminación como en diversos procesos industriales. La fábrica supuso además un importante motor económico y social para Guardo y su entorno, contribuyendo a la creación de empleo, al crecimiento y al desarrollo de infraestructuras en una comarca estrechamente vinculada a la minería y la industria.